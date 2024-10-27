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فنون ومشاهير
بعد 15 عامًا من وفاة زوجته.. النجم العالمي نيسون توقف عن المواعدة
Lebanon 24
27-10-2024
|
02:00
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كشف النجم العالمي ليام نيسون، عن توقفه عن المواعدة، ورفضه البدء في علاقة حب جديدة، حيث اكد انه اكتفى من هذا الأمر في عمر الـ 72 عامًا.
وفي التفاصيل عندما سُئل عما إذا كان يواعد أحدًا في هذه الفترة، أجاب نيسون: "لا، باختصار. لقد تجاوزت كل هذا".
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وكان ممثل Love Actually متزوجًا من ناتاشا ريتشاردسون منذ عام 1994 حتى وفاتها عن عمر يناهز 45 عامًا في عام 2009.
بعد أكثر من عام من وفاة ريتشاردسون، بدأ نيسون في مواعدة المديرة التنفيذية للعلاقات العامة في المملكة المتحدة فريا سانت جونستون. واستمرت علاقتهما لمدة عامين.
قبل لقاء زوجته الراحلة ريتشاردسون، واعد نيسون نجمات مثل باربرا سترايساند، وبروك شيلدز، وهيلين ميرين، التي شاركته بطولة فيلم إكسكاليبر عام 1981. (البوابة)
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