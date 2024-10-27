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فنون ومشاهير
أحتال عليها ابنها وسرق ثروتها ومن ثم طردها.. وفاة فنانة عربية اكتشفها محمد عبد الوهاب
Lebanon 24
27-10-2024
|
03:36
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توفت الفنانة شريفة ماهر في مساء السبت 26 تشرين الاول الجاري، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.
وأعلن نجل الفنانة شريفة ماهر، عبر حسابه الشخصي على موقع "فايسبوك" خبر وفاة والدته، كاتبا: "توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها".
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ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932، اسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، ومن أبرز أفلامها: "رجل له ماضى"، "أبناء الشيطان"، "المصير"، و"عذراء وثلاثة رجال"، و"كلمة السر"، و"بئر الأوهام"، و"الفرن"، و"جفت الدموع"، و"كرامة زوجتي"، و"قصر الشوق"، و"فارس الصحراء"، و"العقلاء الثلاثة"، و"المدير الفني"، و"الحياة حلوة"، و"فاتنة الجماهير"، و"رابعة العدوية"، و"شاطئ الحب"، و"لن أعترف" و"أعز الحبايب" و"الفانوس السحري".
واشتهرت شريفة ماهر بأدوار السيدة المتسلطة القوية.
درست في إحدى المدارس الفرنسية، وتزوجت لأول مرة في عمر 15 عامًا بترتيب من والدها، إلا أن هذه الزيجة لم تستمر طويلًا. اكتشفها الموسيقار محمد عبد الوهاب، مما فتح لها أبواب الفن.
بدأت شريفة مسيرتها الفنية بأدوار صغيرة، وعانت من صعوبات في بداياتها حتى وصلت إلى الشهرة. شاركت في العديد من الأنشطة الداعمة للمجهود الحربي المصري، من بينها حفلات أضواء المدينة وقطار الرحمة. عاشت لفترة من حياتها في السويد، وهي جدة حارس المرمى السابق رامي شعبان، الذي لعب مع نادي أرسنال ومنتخب السويد.
أشاد بها الفنان عبد الحليم حافظ في لقاء نادر، حيث قال: "شريفة مطربة كما قال الكتاب، ونفسي تركز في الغنا فقط هاتنجح جدا وهاتبقى إضافة لينا كمطربين." من أشهر أغانيها: "علي يا علي"، و"دي مش أصول"، و"الحب والسنين".
على الصعيد الشخصي، مرت بتجربة قاسية بعد وفاة زوجها ورفضها الزواج من الفنان أحمد مظهر رغم احترامه الشديد لها؛ إذ أوضحت أنه أرسل كريمة مختار للتوسط في الأمر لشدّة خجله. وبررت رفضها قائلة: "أنا مكنتش مياله له وهو احترم رغبتي جدًا."
في السنوات الأخيرة، واجهت شريفة مشاكل مع أبنائها بسبب خلافات على الميراث، وصلت إلى حد الاعتداء عليها جسديًا، مما أدى إلى كسر في ذراعها. وروت في لقاء تلفزيوني أن ابنها شريف تودد إليها حتى يمسك بيدها لتوقيع أوراق قانونية لم تستطع قراءتها بسبب ضعف بصرها، قبل أن تتعرض لمعاملة قاسية من أبنائها الذين طردوها، ما تسبب لها في أزمة نفسية كبيرة. (في الفن)
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