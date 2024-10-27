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استذكرت كيت وينسليت مشهد الباب المثير للجدل في فيلم "تيتانيك"، والذي، وفقًا لها، قد لا يكون حتى مشهد "باب" على الإطلاق.وأثناء حديثها مع البرنامج الحواري الأسترالي "The Project" والترويج لأدائها في فيلم السيرة الذاتية الجديد "Lee" للمخرجة إلين كوراس ، قالت الحائزة على جائزة الأوسكار البالغة من العمر 49 عامًا إن "الباب" الموجود في مشهد تيتانيك الشهير لم يكن بابًا في الحقيقة، بل كان قطعة أخرى من المجموعة.وعندما سُئلت عما إذا كان هناك "مكان على الباب" للنجم المشارك ليوناردو دي كابريو - الذي تمسك شخصيته جاك داوسون بقطعة الخشب العائمة بعد غرق السفينة، قالت وينسليت، التي لعبت دور روز ديويت بوكاتر ، إنها كانت تعلم أن المحاور "سيسألني هذا السؤال".وقالت وينسليت: "لقد فكرت، 'إنه سيطرح سؤال تيتانيك ثم سيسألني عن الباب. كنت أعرف ذلك تمامًا، لكن ما أود قوله حقًا هو أن الناس يستمرون في الإشارة إليه على أنه باب. في الواقع لم يكن بابًا حتى".اضافت: "إنها قطعة من درابزين السلم، مثل السلم أو شيء من هذا القبيل، انكسرت". وتابعت: "من يدري ما إذا كان دي كابريو سيتمكن من الصعود إلى هناك أم لا. بصراحة، ليس لدي أي أفكار هنا لم يحاول أي شخص آخر اكتشافها بالفعل". (people)