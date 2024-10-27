بالصورة... فنان لبناني عالمي خسر إثنين من أقاربه في لبنان

أعلن الفنان اللبناني العالمي مساري عن خسارة إثنين من أقاربه في لبنان.

وقال مساري: "إنا لله وانا إليه راجعون، أرجوكم صلوا لروح جمال عبود ودكتور حمزة سليم، فليرقدا بسلام". (رصد لبنان 24) Advertisement

