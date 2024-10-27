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فنون ومشاهير
بالصورة... فنان لبناني عالمي خسر إثنين من أقاربه في لبنان
Lebanon 24
27-10-2024
|
09:00
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أعلن الفنان اللبناني العالمي مساري عن خسارة إثنين من أقاربه في لبنان.
وقال مساري: "إنا لله وانا إليه راجعون، أرجوكم صلوا لروح جمال عبود ودكتور حمزة سليم، فليرقدا بسلام".
(رصد لبنان 24)
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