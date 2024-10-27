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فنون ومشاهير

بالصورة... فنان لبناني عالمي خسر إثنين من أقاربه في لبنان

Lebanon 24
27-10-2024 | 09:00
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أعلن الفنان اللبناني العالمي مساري عن خسارة إثنين من أقاربه في لبنان.
 
 
وقال مساري: "إنا لله وانا إليه راجعون، أرجوكم صلوا لروح جمال عبود ودكتور حمزة سليم، فليرقدا بسلام". (رصد لبنان 24)
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