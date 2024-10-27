رغم وفاة شقيقته... راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته جيهان (صورة)

احتفل الفنان راغب علامة بعيد ميلاد زوجته جيهان، ونشر صورة برفقتها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" أرفقها بالتعليق "العمر كله امّ خالد".

وتجدر الإشارة إلى أنّ راغب خسر شقيقته قبل أيّام قليلة، بعدما أُصيبت بذبحة قلبيّة. (رصد لبنان 24)