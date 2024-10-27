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فنون ومشاهير

بعد مروره بازمة صحية.. محمد منير يعود لإحياء الحفلات

Lebanon 24
27-10-2024 | 16:00
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عاد الفنان الكبير محمد منير لجمهوره وإحياء الحفلات بعد مروره خلال الفترة الماضية بازمة صحية استلزمت سفره إلى ألمانيا لعمل فحوصات طبية.
وفاجأ منير جمهور احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية التي أقيمت مساء أمس، على ستاد مصر في العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكوكبة من الفنانين والشخصيات العامة بإطلالة جديدة بدى فيها أكثر حيوية وشباباً.
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وكانت مفاجأة منير الكبرى مشاركة الفنانة أنغام له في الغناء، حيث أطل النجمان على المسرح وسط حفاوة كبيرة من الجمهور، مقدمين أغنية وطنية تركت أثرًا كبيرًا في قلوب الحاضرين.
وشهدت الاحتفالية مشاركة واسعة من كبار الفنانين، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، مي سليم، إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، في مشهد يعكس تلاحم الشعب المصري واعتزازه بتاريخه العريق.
(لها)
 
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