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فنون ومشاهير

هيفا وهبي غادرت لبنان.. وانتقلت إلى هذا البلد إليكم السبب

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:46
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تتواجد الفنانة هيفا وهبي حاليا في القاهرة للتعاقد على مسلسل جديد تخوض فيه الموسم الرمضاني المقبل 2025، من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل، وسيتم الكشف عن كافة تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، وفق ما ذكرت "لها".
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علما ان هيفا ابتعدت في الفترة الأخيرة عن مواقع التواصل نظرا للأوضاع الراهنة في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها.

يُذكر أن هيفا انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها "ولاد المحظوظة"، بعدما حلّت مشكلتها مع نقابتَي المهن التمثيلية والموسيقية، حيث تنتظر انتهاء عمليات المونتاج لتحديد موعد لعرض الفيلم قريباً.

فيلم "ولاد المحظوظة" من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، ويشارك هيفاء في بطولته عدد كبير من النجوم الشباب، بينهم: كريم عفيفي، نانسي صلاح، ومحمود الليثي.(لها)


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