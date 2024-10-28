27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
عائلة الشاعر أبو ملحم غرست شجيرة أرز باسمه في غابة الفنانين
Lebanon 24
28-10-2024
|
06:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرست أسرة الشاعر الراحل انطانيوس أبو ملحم، شجيرة أرز باسمه في غابة الفنانين في محمية اهدن. وقد شارك في الغرس رئيس بلدية عيمار اسعد الياس بو ملحم وأعضاء من ناديه، أرملته وأسرته وبعض الاصدقاء.
من جهتها رحبت مديرة محمية اهدن المهندسة سندرا كوسا سابا بعائلة ابو ملحم وقالت: "الشاعر انطانيوس أبو ملحم يستحق أن يكون له شجيرة في غابة الفنانين التي سبق أن بدأت مع الفنانين غسان صليبا وجورج خباز، ثم كرت السبحة مع سلوى القطريب وراغب علامة ومدلين طبر وأكثر من ثلاثين فناناً وشاعراً واعلامياً كان آخرهم منذ أسبوع للاميرة هند أبي اللمع وزوجها المخرج انطوان ريمي" .
Advertisement
وأشارت مديرة المحمية أنه "كما كتب على اللافتة الخشبية أنه أحب أرز اهدن كصنوبر عيمار فله الرحمة والخلود". وبعد أن غرست عائلته الشجيرة تحدثت كريمته المحامية سيسليا أبو ملحم دحدح فشكرت مديرة المحمية سندرا كوسا سابا والاعلامي روبير فرنجية على مبادرتهم، وقالت : "انها مبادرة وفاء لمن أحب اهدن واذاعة اهدن ورجالات اهدن وزرع الوفاء في حياته لنحصد الوفاء بزراعة نصبة أرز باسمه في مماته". (الوكالة الوطنية للإعلام)
فنون ومشاهير
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور إستهداف مركز تجاريّ... وهذا عدد الشهداء حتّى الآن
Lebanon 24
بالصور إستهداف مركز تجاريّ... وهذا عدد الشهداء حتّى الآن
11:16 | 2024-10-27
27/10/2024 11:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الحصيلة ارتفعت.. من هم شهداء "غارة حارة صيدا"؟
Lebanon 24
الحصيلة ارتفعت.. من هم شهداء "غارة حارة صيدا"؟
08:46 | 2024-10-27
27/10/2024 08:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر من "النافعة".. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبر من "النافعة".. ما الجديد؟
03:15 | 2024-10-28
28/10/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ناطور سوريّ دخل إلى منزل في منطقة السبتيه.. إليكم ما فعله
Lebanon 24
ناطور سوريّ دخل إلى منزل في منطقة السبتيه.. إليكم ما فعله
11:49 | 2024-10-27
27/10/2024 11:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل استديو الأخبار.. مذيعة "الجديد" تُغادر المحطة وهكذا ودعت المشاهدين
Lebanon 24
من داخل استديو الأخبار.. مذيعة "الجديد" تُغادر المحطة وهكذا ودعت المشاهدين
02:15 | 2024-10-28
28/10/2024 02:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:25 | 2024-10-28
ممثلة لبنانية تعلق على الاحداث الحاصلة: سوف نعود إلى أرضنا
06:30 | 2024-10-28
بعد تعرضه لوعكة صحية وبعد جدل صورته.. فنان شهير يفاجئ الجمهور
05:25 | 2024-10-28
أصبح عمرها 18 عاماً.. ابنة هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها والجمهور يتغزل بجمالها (صورة)
04:46 | 2024-10-28
هيفا وهبي غادرت لبنان.. وانتقلت إلى هذا البلد إليكم السبب
03:59 | 2024-10-28
بعد أيام على إعلان زواجها.. أول إطلالة علنية لنبيلة عواد وزوجها سيف دياب (فيديو)
03:32 | 2024-10-28
مذيع طقس الـ LBCI ينشر صورة مع ابنه.. هل يشبهه؟
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
04:30 | 2024-10-28
28/10/2024 14:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الضربات الإسرائيلية على ايران.. فيديو من قلب طهران يوثق ما حصل فجرا
Lebanon 24
الضربات الإسرائيلية على ايران.. فيديو من قلب طهران يوثق ما حصل فجرا
00:27 | 2024-10-26
28/10/2024 14:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
01:10 | 2024-10-24
28/10/2024 14:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24