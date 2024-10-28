عائلة الشاعر أبو ملحم غرست شجيرة أرز باسمه في غابة الفنانين

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غرست أسرة الشاعر الراحل انطانيوس أبو ملحم، شجيرة أرز باسمه في غابة الفنانين في محمية اهدن. وقد شارك في الغرس رئيس بلدية عيمار اسعد الياس بو ملحم وأعضاء من ناديه، أرملته وأسرته وبعض الاصدقاء.من جهتها رحبت مديرة محمية اهدن المهندسة سندرا كوسا سابا بعائلة ابو ملحم وقالت: "الشاعر انطانيوس أبو ملحم يستحق أن يكون له شجيرة في غابة الفنانين التي سبق أن بدأت مع الفنانين غسان صليبا وجورج خباز، ثم كرت السبحة مع سلوى القطريب وراغب علامة ومدلين طبر وأكثر من ثلاثين فناناً وشاعراً واعلامياً كان آخرهم منذ أسبوع للاميرة هند أبي اللمع وزوجها المخرج انطوان ريمي" .وأشارت مديرة المحمية أنه "كما كتب على اللافتة الخشبية أنه أحب أرز اهدن كصنوبر عيمار فله الرحمة والخلود". وبعد أن غرست عائلته الشجيرة تحدثت كريمته المحامية سيسليا أبو ملحم دحدح فشكرت مديرة المحمية سندرا كوسا سابا والاعلامي روبير فرنجية على مبادرتهم، وقالت : "انها مبادرة وفاء لمن أحب اهدن واذاعة اهدن ورجالات اهدن وزرع الوفاء في حياته لنحصد الوفاء بزراعة نصبة أرز باسمه في مماته". (الوكالة الوطنية للإعلام)