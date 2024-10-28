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فنون ومشاهير
ممثلة لبنانية تعلق على الاحداث الحاصلة: سوف نعود إلى أرضنا
Lebanon 24
28-10-2024
|
08:25
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شاركت الممثلة آية طيبا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس غضبها واستياءها من العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وفي التفاصيل، نشرت آية طيبا عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مجموعة من الصور لبعض القرى الحدودية قبل وبعد العـدوان.
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وعلّقت آيا طيبا على صورة بلدة راميا الجنوبية بالقول: "سوف نعود إلى أرضنا". (lbc)
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