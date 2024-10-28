Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تعلق على الاحداث الحاصلة: سوف نعود إلى أرضنا

Lebanon 24
28-10-2024 | 08:25
A-
A+

Doc-P-1269638-638657223412282281.jpeg
Doc-P-1269638-638657223412282281.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت الممثلة آية طيبا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس غضبها واستياءها من العدوان الاسرائيلي على لبنان. 
وفي التفاصيل، نشرت آية طيبا عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مجموعة من الصور لبعض القرى الحدودية قبل وبعد العـدوان.
Advertisement
وعلّقت آيا طيبا على صورة بلدة راميا الجنوبية بالقول: "سوف نعود إلى أرضنا". (lbc)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:33 | 2024-10-28
09:47 | 2024-10-28
08:48 | 2024-10-28
06:49 | 2024-10-28
06:30 | 2024-10-28
05:25 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24