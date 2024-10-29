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فنون ومشاهير

حلا شيحة تكشف سبب ابتعادها عن الأعمال الرمضانية

Lebanon 24
29-10-2024 | 00:00
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شاركت الفنانة حلا شيحة في ثالث أيام "مهرجان الجونة السينمائي الدولي"، حيث تواجدت على "الريد كاربت" لعرض فيلمها الشهير "السلم والثعبان" الذي قدّمته قبل 20 عاماً مع النجم هاني سلامة.


وفي تصريحات لها على هامش العرض الخاص للفيلم، عبرت شيحا عن سعادتها بعرض النسخة المرمّمة منه في "مهرجان الجونة" هذا العام، مشيرةً إلى أنها تعتبر نفسها محظوظة لمشاركتها في هذا الفيلم، وكونها شكّلت جزءاً من نجاحه.

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وعن إمكانية مشاركتها في موسم دراما رمضان المقبل، قالت شيحة: "لم أتعاقد على مسلسلات لرمضان 2025... وفي المطلق لا أحب العمل في شهر رمضان لأنه شهر الروحانيات".

المصدر: لها
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