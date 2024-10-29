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فنون ومشاهير

رفضت مساعدتها ووصفتها بـ "الغريبة".. شقيقة أصالة نصري تبكي بحرقة هذا ما حصل بينهما

Lebanon 24
29-10-2024 | 00:35
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أصبح اسم ريم نصري شقيقة الفنانة السورية اصالة نصري "تريند" وذلك بعدما حلّت ضيفة باتصال هاتفي مع الاعلامية نضال الاحمدية حيث كشفت الكثير من المواضيع.

فقد كشفت ريم انها حاولت التواصل مرارا وتكرارا مع شقيقتها اصالة، مشيرة إلى انها طلبت المساعدة منها أجل ابن شقيقهما مصطفى وهو ايهم نصري.
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وفقدت ريم اعصابها وبدأت بالبكاء عندما كشفت عن رد اصالة حيث قالت لها ان تهتم بأولادها وان تخرج من حياتها الى الابد "يا غريبة"، بحسب تعبيرها (الجديد).

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