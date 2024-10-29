ارتدت فستانا غريباً.. نجمة تركية شهيرة تتزوج وتتعرّض للاحراج في حفل الزفاف بسبب عريسها! (فيديو)

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar’ın düğününden görüntüler… (@sercankazancii /Aramızda Kalmasın) pic.twitter.com/ciNAUMC1gQ
— Mügedagistanliofficial (@muge_dag70) October 28, 2024
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ذا الكريه يسأله متحمس لانك راح تتزوجها يقوله لا !!! ابفهم شغله يعني وحده مشهوره وثريه وجميله كيف تختار شخص مايقدرها ويشوفها مكسب له ليه الحلوات اختياراتهم بالحب غلط ؟؟ pic.twitter.com/1sFuOBOtaB
— أروى| نايس ون ar20 (@Arwa_0E) October 28, 2024
ذا الكريه يسأله متحمس لانك راح تتزوجها يقوله لا !!! ابفهم شغله يعني وحده مشهوره وثريه وجميله كيف تختار شخص مايقدرها ويشوفها مكسب له ليه الحلوات اختياراتهم بالحب غلط ؟؟ pic.twitter.com/1sFuOBOtaB