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ارتدت فستانا غريباً.. نجمة تركية شهيرة تتزوج وتتعرّض للاحراج في حفل الزفاف بسبب عريسها! (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2024 | 05:14
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تزوجت النجمة التركية ايرام هيليفجي اوغلو من رجل الأعمال أورال كاسبا في حفل زفاف مميز اقيم في مدينة اسطنبول بعد ما يقارب الشهر على ارتباطهما السري.

وانتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صور وفيديوهات لفتت فيها نجمة مسلسل "بنات الشمس" الانظار وأثارت الجدل بسبب ستايل فستان زفافها الذي وصف بالغريب.
 
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واختارت العروس فستانا قصيرا جاء على هيئة جاكيت مع أكمان منتفخة، واختارت طرحة بسيطة وتركت شعرها منسدلًا، مع جوارب طويلة شفافة باللون الأبيض وحذاء أبيض اللون.

اما العريس فقد تألق بجاكيت رسمي وبنطلون باللون الكريمي، واعتمد حذاء رياضيا باللونين الأزرق والأبيض.

واختار العروسان ارتداء نظارات شمسية متناسقة.

كان كل شيء يسير على ما يرام في حفل الزفاف، وبدت ايرام في غاية السعادة، حتى اللحظة التي تعرضت فيها للإحراج بسبب إجابة عريسها رجل الأعمال.

وفي التفاصيل توجد احد الصحافيين بالسؤال لـكاسبا حول هل يشعر بـ "الحماس"، ليجيب بـ "لا" وحاولت نجمة مسلسل "التوت الأسود" تدارك الأمر لتسأله على الفور "كيف لا"، إلا أنه لم يتفاعل مع الأمر او يخبرهم انه مجرد مزاح وبدا في غاية الانزعاج مما تسبب بشعورها بالإحراج الشديد.(البوابة)

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