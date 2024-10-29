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فنون ومشاهير

طبيب يشير إلى سبب مباشر لوفاة الفنان القدير.. وهذه وصيته!

Lebanon 24
29-10-2024 | 09:30
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توفي الفنان المصري حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عامًا بعد عام تقريبا من وفاة نجله عبد الله غرقا، حيث رجح طبيب مصري أن يكون سبب وفاة يوسف هو "متلازمة القلب المكسور".

وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب وعميد معهد القلب سابقا، أن للحزن تأثيرا كبيرا على الصحة النفسية والجسدية، وخاصة القلب. 
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وأشار إلى ما يعرف علميا بـ"متلازمة القلب المكسور"، وهي حالة تصيب القلب نتيجة الحزن الشديد، حيث يتأثر نشاطه ويصبح عرضة لمضاعفات قد تصل إلى الوفاة، مضيفا: "التوتر النفسي والإجهاد الناتج عن الحزن الشديد يمكن أن يؤثران سلبًا على صحة القلب ويزيدان من احتمالية التعرض لنوبات قلبية مفاجئة، وهذا قد يفسر وفاة الفنان حسن يوسف بعد سنة من رحيل ابنته".
 
وأوضح أن العلاقات العاطفية القوية التي تجمع الأهل بأبنائهم، خاصة في مراحل متقدمة من العمر، قد تجعل القلب أكثر حساسية تجاه الأحزان والأزمات النفسية.

في المقابل، أكد مصدر مقرب من الفنان المصري لموقع "القاهرة 24"، أن الوفاة كانت طبيعية، وأن الفنان الراحل لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية كبيرة في الأيام الأخيرة.

وتابع المصدر أن وظائف جسم الراحل توقفت فجأة دون أي سبب أو مرض مسبق.

أما عن وصية الفنان القدير، نشرت وسائل الإعلام المصرية الوصية الأخيرة له، وقد أوصى الفنان الكبير حسن يوسف، في لقاء تلفزيوني سابق بأن تُخط نفس الآيات القرآنية المكتوبة على قبر الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله على قبره، ويقصد بها  قول الله تعالى في سورة الأنبياء: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103).

يُذكر أن الفنان حسن يوسف وُلد في 14 نيسان 1934، وقدّم عددًا من الأعمال المميزة في السينما المصرية، أشهرها "في بيتنا رجل"، "الخطايا"، "إجازة صيف"، و"للرجال فقط"، واشتهر بلقب "الولد الشقي" بين الجمهور.

واتجه لإخراج عدة أفلام في سبعينات القرن الماضي، شاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

وقدم الفنان حسن يوسف العديد من الأعمال تليفزيونية والمسرحية أشهرها دوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وليالي الحلمية، وفي كانون الثاني 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقاً في العام 2023. (روسيا اليوم)
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