بعد إعلان انفصالهما للمرة الثانية.. يوتيوبر شهيرة تهدد بفضح طليقها بعد أن ضربها وسرقها (فيديو)

ام خالد تتحدث عن ضرب طليقها لها:
انا اتحبست في الشقه وضربني بالحزام والشومة ومش اول مرة يضربني والصورة دي مش قديمة ولا ترند انا حلفت بولادي هوا راجع عشان ينتقم مني ويسرقني 😰! pic.twitter.com/I1tWdGuHG9
— Gorgeous (@gorgeous4ew) October 29, 2024
ام خالد تتحدث عن ضرب طليقها لها:
انا اتحبست في الشقه وضربني بالحزام والشومة ومش اول مرة يضربني والصورة دي مش قديمة ولا ترند انا حلفت بولادي هوا راجع عشان ينتقم مني ويسرقني 😰! pic.twitter.com/I1tWdGuHG9
المشهورة ام خالد المصرية تعلن انفصالها عن زوجها مرة ثانية 💔! pic.twitter.com/Iy0haAvVAY
— EDose (@DEDose_ar) October 28, 2024
المشهورة ام خالد المصرية تعلن انفصالها عن زوجها مرة ثانية 💔! pic.twitter.com/Iy0haAvVAY