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بعد إعلان انفصالهما للمرة الثانية.. يوتيوبر شهيرة تهدد بفضح طليقها بعد أن ضربها وسرقها (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2024 | 17:14
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هددت اليوتيوبر والتيكتوكر المصرية دعاء جابر، المعروفة باسم "أم خالد"، طليقها محمد بالكشف عن تفاصيل علاقتهما وفضائحه، بعد إعلان انفصالهما للمرة الثانية.
خرجت أم خالد في بث مباشر عبر حسابها على منصة "تيك توك" لتوجيه رسالة شديدة اللهجة لطليقها بعد اعتدائه عليها بالضرب، ومحاولته كشف تفاصيل عن حياتهما الشخصية، وقالت: لو دخلت في التفاصيل ما رح تعرف تمشي في الشارع يا محمد من فضائحك وعمايلك السودة، أنا موجوعة ووجعي دا مش هيعدي.

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وكشفت أم خالد أن زوجها السابق أقدم على ضربها بـ"الحزام" و"الشومة" (عصا غليظة)، مما أدى إلى تورم قدمها، وأكَّدت أن الصورة التي نشرتها للكدمات في جسدها ليست قديمة، بل حديثة، نافيةً ادعاءاته حول كذبها وتلفيقها واقعة ضربه إياها.

وزعمت التيكتوكر أن طليقها عمد على حبسها في المنزل، وتعنيفها، وسرقة ممتلكاتها، مُشيرةً إلى أن عودته لها كانت مجرد خطة للانتقام منها وسلبها ممتلكاتها، وشددت على أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها طليقها بالضرب.

وقالت: أنا اتحبست في الشقه وضربني بالحزام والشومة، ومش أول مرة يضربني، والصورة دي مش قديمة ولا ترند، أنا حلفت بولادي هوا راجع عشان ينتقم مني ويسرقني.

جاءت تهديدات أم خالد بعد ساعاتٍ من إعلانها تعرضها للضرب والسحل والسرقة من قبل طليقها، وذلك بعد أقل من يوم من إعلان عودتها إليه.

وقالت في فيديو شاركته عبر حسابها: يا جماعة، كما أخبرتكم أمس أنني رجعت لزوجي محمد، ولكن اليوم لم يمضِ 24 ساعة، أنا تعرضت للضرب والسرقة والسحل أمام الناس.


وأضافت أم خالد: بصراحة، الدنيا هذه لا يوجد فيها أمان. كل ما أطلبه منكم هو دعوة صادقة لتجاوز هذه الفترة، وأن يعينني الله على تربية أولادي ويعوضني عن كل ما مررت به، حسبي الله ونعم الوكيل.
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