توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر

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توفي فجر اليوم الأربعاء، الممثل المصري الشهير مصطفى فهمي، الذي طبع مرحلة "الزمن الجميل" في السينما ووجدان المصريين .فماذا حدث قبل الوفاة وبعدها؟أفادت مصادر مقربة من الفنان المخضرم لـ"العربية/الحدث"، بأن الراحل توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة.وأضافت أن فهمي شعر بتعب شديد صباح أمس الثلاثاء، نقل إثره على إلى إحدى المستشفيات بالمهندسين. ثم خرج ظهراً بعد خضوعه لفحوصات ومتابعة.لكن في المساء تدهورت صحته، فطلبت عائلته سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى ثانية. إلا أنه توفي خلال دقائق وقبل وصول الإسعاف.ورم في المخوكان الممثل القدير أجرى خلال آب الماضي، جراحة لإزالة ورم من المخ بعد تدهور في حالته الصحية.وأوضحت المصادر أنها كانت عملية جراحية دقيقة أجراها بأحد المستشفيات في الشيخ زايد.ثم غادر المستشفى على أن يستكمل علاجه في المنزل، لحين تحسن حالته الصحية، حسب تقارير طبية.بعدها شهدت حالته استقرارا رغم أنه كان يعاني من ثقل باللسان وصعوبة في الحركة.حسين فهمي في الجونةإلى ذلك، أكدت المصادر أن الفنان حسين فهمي شقيق الراحل علم بخبر وفاته بينما كان متواجداً في الجونة لحضور المهرجان.ومن المقرر أن يكون في القاهرة خلال ساعات ليحضر مراسم الجنازة.كما أكدت المعلومات أن هناك عددا من الفنانين الموجودين في المهرجان سيغادرون إلى القاهرة من أجل الجنازة.فيلم "السرب".. نجاح وإيراداتيشار إلى أن الفنان مصطفى فهمي، ولد في آب 1942.والراحل حاصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وقدم خلال مسرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية.كما كانت بداية عمله الفني مساعدا للتصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974.أما آخر أعماله، فكانت مشاركته في بطولة فيلم "السرب" الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات، وهو من بطولة كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.يذكر أن مصطفى فهمي كان بدأ مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة "أين عقلي" بنفس العام.ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال هي: قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها: قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال، وغيرها الكثير.(العربية)