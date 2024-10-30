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فنون ومشاهير

في الكلمة الانتخابية الختامية.. هاريس تدعو "لطي صفحة ترامب"! (فيديو)

Lebanon 24
30-10-2024 | 00:58
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قبل أيام من الانتخبات الرئاسية الأميركية، قدمت المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس "الكلمة الانتخابية الختامية" لها خارج البيت الأبيض، أمس الثلاثاء.

وركزت هاريس على رسالة مفادها بأن منافسها الجمهوري دونالد ترامب "لا يصلح لقيادة البلاد".

وقالت هاريس: "الولايات المتحدة الأميركية ليست مركزا لمخططات الديكتاتوريين الطامحين.. الولايات المتحدة الأميركية هي أعظم فكرة ابتكرتها البشرية على الإطلاق".

كما وصفت هاريس منافسها بأنه "غير مستقر"، و"مهووس بالانتقام"، و"ظالم"، و"يسعى إلى السلطة دون رادع".
 
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ودعت هاريس الأميركيين إلى "طي صفحة ترامب"، مؤكدة طوال حديثها أنها تمثل جيلا جديدا من القيادة.

وناشدت هاريس المتجمعين في واشنطن: "يا أميركا، دعونا نصل إلى هذا المستقبل. دعونا نقاتل من أجل هذا البلد الجميل الذي نحبه. وفي 7 أيام، لدينا القدرة على قلب الصفحة والبدء في كتابة الفصل التالي في القصة الأكثر استثنائية على الإطلاق".(سكاي نيوز)


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