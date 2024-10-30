بعد تلقيه الخبر الحزين.. حسين فهمي مُنهار وبحالة صدمة

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فور سماعه بخبر وفاة شقيقه الفنان مصطفى فهمي، أُصيب النجم حسين فهمي بصدمة كبيرة وحالة من الانهيار خلال تواجده في مدينة الجونة، وعلى الفور قرر مغادرة المهرجان متوجهاً إلى القاهرة لحضور مراسم تشييع أخيه.وتلقّى حسين فهمي اتصالات من عدد كبير من الفنانين لتعزيته بشقيقه ومواساته في مصابه الأليم، وقد خيّم الحزن على أجواء المهرجان بسبب رحيل الفنان مصطفى فهمي وقبله الفنان حسن يوسف ليقرر عدد كبير من الفنانين مغادرة المهرجان لحضور مراسم التشييع.وكان مصطفى فهمي قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعدما تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ ومحاولة نقله الى أحد المستشفيات، لكنه سرعان ما فارق الحياة.وتدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ أمس الثلاثاء وتم نقله إلى أحد المستشفيات في المهندسين، وغادر الى المنزل بعد خضوعه لفحوص طبية ومتابعة، وفي المساء تلقى المستشفى اتصالاً من أسرة الراحل تطلب سيارة إسعاف لنقله إليه، ولكن خلال دقائق وقبل وصول الإسعاف أسلم الروح .