24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تتحدث بحرقة..حديث يجمع ممثلة لبنانية بجدتها: انشالله بتكون مقبرتك لبنان (صورة)
Lebanon 24
30-10-2024
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الممثلة آية أبي حيدر مقطع فيديو لجدتها عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، حيث كانت تتحدث الأخيرة بحرقة عن الأحداث الخطيرة في لبنان.
وفي التفاصيل، بدت جدة آية أبي حيدر غاضبة حيث عبّرت عن الاستياء الكبير من العدوان الاسرائيلي على لبنان وتكلّمت بحرقة عن الأرواح التي يخسرها الوطن يوميًا قائلة: "(...) انشالله بتفوت ما بتضهر يا رب، انشالله بتكون مقبرتك لبنان، انت واللي متلك، وانت واللي معك...".
Advertisement
وعلّقت آية أبي حيدر على مقطع الفيديو بالقول: "ستي عن التوغل البري في لبنان".
(lbc)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
00:07 | 2024-10-30
30/10/2024 12:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان
11:20 | 2024-10-29
29/10/2024 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)
Lebanon 24
استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)
16:05 | 2024-10-29
29/10/2024 04:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى سوريا من لبنان.. ماذا تريد إسرائيل؟
Lebanon 24
رسالة إلى سوريا من لبنان.. ماذا تريد إسرائيل؟
14:00 | 2024-10-29
29/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يثير خطاب باسيل امتعاض جمهور "حزب الله"؟!
Lebanon 24
لماذا يثير خطاب باسيل امتعاض جمهور "حزب الله"؟!
16:00 | 2024-10-29
29/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:36 | 2024-10-30
بعد محاولتهما إخفاء ملامحه.. الظهور الأول لإبن دكتور فود وشروق (صورة)
05:02 | 2024-10-30
بعد تلقيه الخبر الحزين.. حسين فهمي مُنهار وبحالة صدمة
03:44 | 2024-10-30
تغريدة "نارية" للفنانة إليسا عن "الحزب" وجعحع.. هذا ما قالته (صورة)
03:04 | 2024-10-30
كاد يطير بسبب الهواء.. فستان رانيا يوسف الجريء يضعها بموقف محرج شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:10 | 2024-10-30
تزوج للمرة الرابعة.. فنان شهير يدخل القفص الذهبي مُجدداً وعروسه السعودية تلفت الأنظار شاهدوا الفيديو
00:58 | 2024-10-30
في الكلمة الانتخابية الختامية.. هاريس تدعو "لطي صفحة ترامب"! (فيديو)
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
30/10/2024 15:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
30/10/2024 15:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
08:52 | 2024-10-28
30/10/2024 15:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24