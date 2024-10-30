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فنون ومشاهير

تتحدث بحرقة..حديث يجمع ممثلة لبنانية بجدتها: انشالله بتكون مقبرتك لبنان (صورة)

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:40
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شاركت الممثلة آية أبي حيدر مقطع فيديو لجدتها عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، حيث كانت تتحدث الأخيرة بحرقة عن الأحداث الخطيرة في لبنان.
وفي التفاصيل، بدت جدة آية أبي حيدر غاضبة حيث عبّرت عن الاستياء الكبير من العدوان الاسرائيلي على لبنان وتكلّمت بحرقة عن الأرواح التي يخسرها الوطن يوميًا قائلة: "(...) انشالله بتفوت ما بتضهر يا رب، انشالله بتكون مقبرتك لبنان، انت واللي متلك، وانت واللي معك...".
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وعلّقت آية أبي حيدر على مقطع الفيديو بالقول: "ستي عن التوغل البري في لبنان".
(lbc)
 
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