بعد محاولتهما إخفاء ملامحه.. الظهور الأول لإبن دكتور فود وشروق (صورة)

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للتيكتوكر "شروق صن شاين"، زوجة جورج ديب المعروف بدكتور فود عبر السوشيال ميديا، مع ابنهما حنا وذلك في أول ظهور بعد محولتهما إخفاء ملامحه.وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو لشروق وهب تغني على انغام اغنية "بنت وصبي" وظهر ابنها حنا الى جانبها في السيارة، وبدل ملامحه واضحة.وتفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو وأشاروا الى شبه حنا لوالده الدكتور فود. (الجديد)