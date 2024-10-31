بحزن كبير وتأثر.. حسين فهمي يودع شقيقه مصطفى (صور)





شيّع أمس الخميس جثمان الفنان المصري الكبير مصطفى فهمي الذي توفي في الساعات الأولى من صباح أمس.



ونقل الجثمان من مسجد النيل بالدقي إلى مقابر أسرته بمدينة 6 أكتوبر حيث دُفن.

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وحرص شقيقه النجم حسين فهمي على مرافقة الجثمان حتى مثواه الأخير وسط حزنه وتأثره الشديد. صور ترصد لحظات الحزن لـ حسين فهمي بعد تشييع جثمان شقيقه مصطفى فهميشيّع أمس الخميس جثمان الفنان المصري الكبير مصطفى فهمي الذي توفي في الساعات الأولى من صباح أمس.ونقل الجثمان من مسجد النيل بالدقي إلى مقابر أسرته بمدينة 6 أكتوبر حيث دُفن.وحرص شقيقه النجم حسين فهمي على مرافقة الجثمان حتى مثواه الأخير وسط حزنه وتأثره الشديد.

وتوفي الفنان مصطفى فهمي بعد معاناة مع المرض، حيث تعرض لأزمة صحية مؤخراً، في شهر آب دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم، ثم تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.(نواعم)





