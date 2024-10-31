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فنون ومشاهير

بإطلالة مُثيرة.. هيفا وهبي تروّج لعملها الرمضاني المقبل (صورة)

Lebanon 24
31-10-2024 | 05:09
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نشرت الشركة المنتجة لمسلسل "بميّة دهب" والذي تقوم ببطولته الفنانة هيفا وهبي وتخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل جمهور بطرح البوستر الرسمي للعمل، وذلك قبل أشهر من عرضه في رمضان المقبل.

وظهرت هيفا وحيدة على البوستر من دون أن يكشف أي تفاصيل سوى أسماء هيفا وتامر عبد المنعم مؤلف المسلسل والمخرج مرقس عادل.
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وأطلت هيفا بتوب لماعة باللون الأحمر ومفتوحة عند منطقة الصدر.
 
 
 
 
ومسلسل "بمية دهب" بطولة هيفا وهبي،  تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل، وتواصل الشركة المنتجة حالياً التعاقد مع باقي أبطال العمل استعداداً لبدء التصوير نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.

يُذكر أن آخر مشاركات هيفا وهبي الرمضانية، كان مسلسل "أسود فاتح" مع المنتج صادق الصباح عام ٢٠٢١ والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.(لها)


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