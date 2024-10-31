بعد إعتذار رسمي.. "ندى كوسا" تستعد للمشاركة في ملكة جمال الكون وتكشف تفاصيل "الحادثة"

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كشفت ندى كوسا، في حديث مع قناة "إل بي سي"، أنها تراجعت عن قرارها وقررت الانطلاق الخميس 31 تشرين الأول إلى المكسيك، بعد أن تلقت وزارة السياحة اللبنانية اعتذارًا رسميًا من منظمة حفل ملكة جمال الكون التي أساءت للبنان وشخص ندى كوسا في الفيديو الذي نشر عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام".وتطرقت ملكة جمال لبنان لعام 2024 بالحديث عن الإساءة التي تعرض لها لبنان، ما دفعها لاتخاذ قرار مع وزارة السياحة اللبنانية وقناة "إل بي سي" بعدم المشاركة.قالت ندى: فوجئت بنشر المنظمين لحفل ملكة جمال الكون فيديو على إنستغرام لتحفيز المتابعين على التصويت لانتخاب الملكة. وظهر في الفيديو شخصان من المنظمين وهما يقيمان صور الملكات، إذ أشادا بصورة ملكة جمال الفلبين واستهزأوا بصورتي ووصفوها بالبشعة.بينت ندى أنها شعرت بالإهانة، لأن الاستهزاء كان مسيئًا لمركز وطني يتعلق بلبنان، وعلقت: هذه إهانة للبنان وشعبه.وكشفت عن الموقف الرسمي الذي اتخذته وزارة السياحة اللبنانبة و"قناة ال بي سي"، إذ طالبا منظمة حفل ملكة جمال الكون باعتذار رسمي ورد اعتبار لبنان واعتبار ملكته، وإزالة الفيديو المسيء من صفحتها الرسمية على "إنستغرام".وأضافت: تلقت الوزارة ردًا من الجهة المنظمة من دون أن يتضمن اعتذارًا واضحًا، ما اضطرنا إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة.وأكدت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا أن قرار عدم المشاركة دفع الجهة المنظمة لملكة جمال الكون إلى إرسال كتاب آخر قدمت فيه اعتذارًا رسميًا وتمت إزالة الفيديو.لفتت ندى إلى أن الجهة المنظمة أكدت أن الفيديو المسيء والتعليقات لا يمثلانها ولا يمثلان القيم التي تدافع عنها، كاشفة أنها ستُستَقبل في المطار لدى وصولها إلى المكسيك، وسيُقدَم اعتذار شخصي لها. (فوشيا)