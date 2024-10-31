Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إعتذار رسمي.. "ندى كوسا" تستعد للمشاركة في ملكة جمال الكون وتكشف تفاصيل "الحادثة"

Lebanon 24
31-10-2024 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1271385-638659809093049834.jpeg
Doc-P-1271385-638659809093049834.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا العودة عن قرارها الامتناع عن المشاركة في حفل ملكة جمال الكون الذي يقام في 17تشرين الثاني في المكسيك.

كشفت ندى كوسا، في حديث مع قناة "إل بي سي"، أنها تراجعت عن قرارها وقررت الانطلاق الخميس 31 تشرين الأول إلى المكسيك، بعد أن تلقت وزارة السياحة اللبنانية اعتذارًا رسميًا من منظمة حفل ملكة جمال الكون التي أساءت للبنان وشخص ندى كوسا في الفيديو الذي نشر عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام".
Advertisement

وتطرقت ملكة جمال لبنان لعام 2024 بالحديث عن الإساءة التي تعرض لها لبنان، ما دفعها لاتخاذ قرار مع وزارة السياحة اللبنانية وقناة "إل بي سي" بعدم المشاركة.

قالت ندى: فوجئت بنشر المنظمين لحفل ملكة جمال الكون فيديو على إنستغرام لتحفيز المتابعين على التصويت لانتخاب الملكة. وظهر في الفيديو شخصان من المنظمين وهما يقيمان صور الملكات، إذ أشادا بصورة ملكة جمال الفلبين واستهزأوا بصورتي ووصفوها بالبشعة.

بينت ندى أنها شعرت بالإهانة، لأن الاستهزاء كان مسيئًا لمركز وطني يتعلق بلبنان، وعلقت: هذه إهانة للبنان وشعبه.

وكشفت عن الموقف الرسمي الذي اتخذته وزارة السياحة اللبنانبة و"قناة ال بي سي"، إذ طالبا منظمة حفل ملكة جمال الكون باعتذار رسمي ورد اعتبار لبنان واعتبار ملكته، وإزالة الفيديو المسيء من صفحتها الرسمية على "إنستغرام".

وأضافت: تلقت الوزارة ردًا من الجهة المنظمة من دون أن يتضمن اعتذارًا واضحًا، ما اضطرنا إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة.

وأكدت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا أن قرار عدم المشاركة دفع الجهة المنظمة لملكة جمال الكون إلى إرسال كتاب آخر قدمت فيه اعتذارًا رسميًا وتمت إزالة الفيديو.

لفتت ندى إلى أن الجهة المنظمة أكدت أن الفيديو المسيء والتعليقات لا يمثلانها ولا يمثلان القيم التي تدافع عنها، كاشفة أنها ستُستَقبل في المطار لدى وصولها إلى المكسيك، وسيُقدَم اعتذار شخصي لها. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:17 | 2024-10-31
07:33 | 2024-10-31
07:33 | 2024-10-31
05:25 | 2024-10-31
05:09 | 2024-10-31
03:18 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24