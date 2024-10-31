فتاة صغيرة تبكي بحرقة خلال حفل الشامي.. والأخير: "سلامة قلبك من الوجع" (فيديو)

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نشر الفنان الشاب عبدالرحمن فواز، المعروف بلقب "الشامي"، مقطع فيديو مؤثر عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، يظهر فيه فتاة صغيرة تبكي بحرقة خلال إحيائه آخر حفلاته في أوروبا.يظهر الشامي في مقطع الفيديو الذي نشره وجرى تداوله على نطاقٍ واسع، وهو يغني مقطعًا من أغنيته الشهيرة "تشيل"، التي حققت نجاحات واسعة وتفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور العربي.وأرفق الفنان الشامي الفيديو بتعليق يحمل طابعًا عاطفيًا، حيث كتب: سلامة دموعك وأزماتك يا حلوة، سلامة قلبك من الوجع يلي حملوكي ياه على صغر.وأضاف في لمسة موجهة للجمهور المتابع: أنا والآلاف يلي عم يغنو وراكي حاسين فيكي، مشيرًا إلى الدعم العاطفي الذي يشعر به جمهور الأغنية تجاه تلك اللحظة المؤثرة.وتجدر الإشارة إلى أن حفلي الشامي في أوروبا شهدا حضورًا جماهيريًا واسعًا، وتصدر الحفل منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث تفاعل آلاف المعجبين مع الأغاني والأجواء؛ ما يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الشامي في العالم العربي وخارجه.