محمد فراج يتعاون مع منى زكي للمرة الثالثة

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أعلن الفنان محمد فراج عن تعاونه للمرة الثالثة مع النجمة منى زكي في فيلم "الست"، والذي يجسّد السيرة الذاتية لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم.وقال في تصريح خاص لـ"لها" فراج: "أتعاون للمرة الثالثة مع النجمة منى زكي في فيلم "الست"، وما زلنا نصور العمل ونبذل فيه مجهوداً كبيراً".وعن دوره في الفيلم، قال فراج: "أجسّد في الفيلم دور الشاعر أحمد رامي، وأنا متحمّس كثيراً لهذا الدور لأنه جديد عليَّ ولم يسبق لي تقديمه".وفيلم "الست" هو بطولة: منى زكي، عمرو سعد، محمد فراج، أحمد داود، تامر نبيل، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: نيللي كريم وأحمد حلمي، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.