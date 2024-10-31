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فنون ومشاهير
محمد فراج يتعاون مع منى زكي للمرة الثالثة
Lebanon 24
31-10-2024
|
13:04
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أعلن الفنان محمد فراج عن تعاونه للمرة الثالثة مع النجمة منى زكي في فيلم "الست"، والذي يجسّد السيرة الذاتية لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم.
وقال في تصريح خاص لـ"لها" فراج: "أتعاون للمرة الثالثة مع النجمة منى زكي في فيلم "الست"، وما زلنا نصور العمل ونبذل فيه مجهوداً كبيراً".
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وعن دوره في الفيلم، قال فراج: "أجسّد في الفيلم دور الشاعر أحمد رامي، وأنا متحمّس كثيراً لهذا الدور لأنه جديد عليَّ ولم يسبق لي تقديمه".
وفيلم "الست" هو بطولة: منى زكي، عمرو سعد، محمد فراج، أحمد داود، تامر نبيل، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: نيللي كريم وأحمد حلمي، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
يُذكر أن محمد فراج يشارك في موسم رمضان المقبل 2025، من خلال مسلسل "منتهي الصلاحية"، وتشاركه في البطولة الفنانة هنا شيحة، وهو من إخراج تامر نادي.
المصدر:
لها
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