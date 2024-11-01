شاب يُفاجئ فنانة شهيرة بطلب يدها.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الفنانة السعودية ريم عبدالله وهي تمسك بهاتفها وتلتقط بعض الصور للأجواء حولها، بينما يقف شاب حاملاً الورود وكيس الهدايا أمامها، ويبدأ بعدها بطلب يدها.



وبدت علامات الدهشة واضحةً على وجه ريم التي تفاجأت بطلب الشاب وحاولت التعامل مع الموقف بلطافة، ليضع الورود وكيس الهدايا إلى جانبها، بينما يُسمع صوت صديقاتها وهنَّ يباركن لها ممازحات.

صدمة ريم عبدالله بعد ان تقدم شاب لخطبتها في حفل makeover22 👀💍! pic.twitter.com/HbbLOUeiQk — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 30, 2024 Advertisement

ويبدو أن ريم لم تستطع إخبار الشاب برفضها، فحاولت الاستعانة بصديقتها التي أخبرته أن الوقت غير مناسبٍ مطلقًا لمثل هذا الطلب.(الجديد)











