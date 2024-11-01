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فنون ومشاهير

شاب يُفاجئ فنانة شهيرة بطلب يدها.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2024 | 02:57
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الفنانة السعودية ريم عبدالله وهي تمسك بهاتفها وتلتقط بعض الصور للأجواء حولها، بينما يقف شاب حاملاً الورود وكيس الهدايا أمامها، ويبدأ بعدها بطلب يدها.

وبدت علامات الدهشة واضحةً على وجه ريم التي تفاجأت بطلب الشاب وحاولت التعامل مع الموقف بلطافة، ليضع الورود وكيس الهدايا إلى جانبها، بينما يُسمع صوت صديقاتها وهنَّ يباركن لها ممازحات.
 
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ويبدو أن ريم لم تستطع إخبار الشاب برفضها، فحاولت الاستعانة بصديقتها التي أخبرته أن الوقت غير مناسبٍ مطلقًا لمثل هذا الطلب.(الجديد)





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