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فنون ومشاهير

فنانة لبنانيّة تعتذر بسبب عدم مُساعدتها اللبنانيين: "خجلاني من حالي"

Lebanon 24
01-11-2024 | 08:35
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نشرت الفنانة ميّ حريري فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، برّرت فيه عدم قيامها بمُساعدة اللبنانيين.
 
 
وقالت حريري: "الله كريم أوعا تفكروا إنو رح يتركنا أبداً، إن شاء الله الأيام المقبلة ستكون أفضل".
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وأضافت: "أنا كتير بعتذر من نفسي، خجلاني من حالي، بس قدر، أنا ما قادرة كون على الأرض، بسبب ظروفي وصحتي، خليني قول صحتي هي الحقيقة".
 
 
وقالت حريري: "صحيّاً مني مرتاحة والله يهونها على شعب لبنان وتقطع هيدي المرحلة على خير لأنو ما فيه ولا إنسان ما عم يتعذب بهيدا البلد من كل النواحي". (رصد لبنان 24)
 
  
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