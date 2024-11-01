فنانة لبنانيّة تعتذر بسبب عدم مُساعدتها اللبنانيين: "خجلاني من حالي"

نشرت الفنانة ميّ حريري فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، برّرت فيه عدم قيامها بمُساعدة اللبنانيين.

وقالت حريري: "الله كريم أوعا تفكروا إنو رح يتركنا أبداً، إن شاء الله الأيام المقبلة ستكون أفضل".

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وأضافت: "أنا كتير بعتذر من نفسي، خجلاني من حالي، بس قدر، أنا ما قادرة كون على الأرض، بسبب ظروفي وصحتي، خليني قول صحتي هي الحقيقة".

وقالت حريري: "صحيّاً مني مرتاحة والله يهونها على شعب لبنان وتقطع هيدي المرحلة على خير لأنو ما فيه ولا إنسان ما عم يتعذب بهيدا البلد من كل النواحي". (رصد لبنان 24)