Advertisement

فنون ومشاهير

في بث مباشر.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها: عُدت من الأسر

Lebanon 24
01-11-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1272025-638660868198604020.jpg
Doc-P-1272025-638660868198604020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلّت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في بث مباشر على متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت عن جوانب من حياتها الخاصة والمهنية.

وأكّدت شيرين أنها تريد التركيز أولاً على أسرتها، ثمّ فنها بسبب الوقت الذي ضاع من عمرها، قائلةً: "مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي، وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعّلني".
Advertisement

ووصفت عبد الوهاب تجربتها الأخيرة بـ"الأسر" الذي عادت منه، في إشارة إلى أزماتها المتلاحقة مع طليقها ومواطنها الفنان حسام حبيب.

وأشارت إلى أنها تسعى إلى تسجيل المزيد من الإنجازات وتحقيق الأحلام على الصعيد الفني بالقول: "سقف أحلامي مبينتهيش، وأنا راضية باللي عملته، ولكن ساعات بقول أنا معملتش حاجة خالص".

وشكرت شيرين جميع مَن ساندوها ودعموها في محنها، لافتةً إلى أنها قوية بفضل الإيمان بالله ووقوف جمهورها إلى جانبها.

وتجدر الإشارة إلى أن شيرين دخلت أخيراً موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ضمن قائمة أفضل مئة فنان عربي، لأنها الفنانة العربية الوحيدة التي بقيت لأطول فترة على قوائم الأغاني الأكثر رواجاً.

وكشف الحساب الرسمي لموسوعة "غينيس"، تصدّر شيرين عبد الوهاب قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي الأكثر استماعاً لمدة 11 أسبوعاً متتالياً، بدءاً من 16 آذار 2024، وذلك من خلال العديد من الأغاني، منها: "كلام عينه"، "الوتر الحسّاس"، "صبري قليل"، وغيرها الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور. (لها) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
17:00 | 2024-11-01
11:04 | 2024-11-01
10:20 | 2024-11-01
08:35 | 2024-11-01
07:18 | 2024-11-01
05:35 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24