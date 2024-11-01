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فنون ومشاهير
في بث مباشر.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها: عُدت من الأسر
Lebanon 24
01-11-2024
|
15:00
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أطلّت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في بث مباشر على متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت عن جوانب من حياتها الخاصة والمهنية.
وأكّدت شيرين أنها تريد التركيز أولاً على أسرتها، ثمّ فنها بسبب الوقت الذي ضاع من عمرها، قائلةً: "مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي، وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعّلني".
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ووصفت عبد الوهاب تجربتها الأخيرة بـ"الأسر" الذي عادت منه، في إشارة إلى أزماتها المتلاحقة مع طليقها ومواطنها الفنان حسام حبيب.
وأشارت إلى أنها تسعى إلى تسجيل المزيد من الإنجازات وتحقيق الأحلام على الصعيد الفني بالقول: "سقف أحلامي مبينتهيش، وأنا راضية باللي عملته، ولكن ساعات بقول أنا معملتش حاجة خالص".
وشكرت شيرين جميع مَن ساندوها ودعموها في محنها، لافتةً إلى أنها قوية بفضل الإيمان بالله ووقوف جمهورها إلى جانبها.
وتجدر الإشارة إلى أن شيرين دخلت أخيراً موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ضمن قائمة أفضل مئة فنان عربي، لأنها الفنانة العربية الوحيدة التي بقيت لأطول فترة على قوائم الأغاني الأكثر رواجاً.
وكشف الحساب الرسمي لموسوعة "غينيس"، تصدّر شيرين عبد الوهاب قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي الأكثر استماعاً لمدة 11 أسبوعاً متتالياً، بدءاً من 16 آذار 2024، وذلك من خلال العديد من الأغاني، منها: "كلام عينه"، "الوتر الحسّاس"، "صبري قليل"، وغيرها الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور. (لها)
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