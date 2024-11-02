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فنون ومشاهير

أطلت غاضبة ومن دون نقطة ماكياج.. كارلا حداد تقصف جبهة أحد المُتابعين إليكم السبب (صور)

Lebanon 24
02-11-2024 | 05:00
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نشرت الإعلامية كارلا حداد فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت كارلا في الفيديو من دون أي نقطة ماكياج وهي غاضبة وذلك للرد على الانتقادات التي طالتها مؤخرا.
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فقد نشرت كارلا فيديو وهي في صالون التجميل ما عرضها للانتقاد من قبل أحد المتابعين المتواجدين في فرنسا الذي قال انه كيف لها ان تهتم بنفسها مع كل ما يجري في لبنان.
 
فردت كارلا بقساوة على كل المنتقدين، مشيرة إلى انه كان بإمكانها في ظل ما يجري في لبنان ان تغادر البلد وان تعيش في الخارج ولكنها قررت المقاومة في بلدها، مشيرة إلى ان كل شخص يُقاوم على طريقته.

وشددت كارلا على ان الاستمرار في العمل هو أيضا مقاومة.

وقالت كارلا: "ردي لهالشخص ولكل حدا ممكن يكون تعليقه مشابه: "اجمع شملك واعهد عهدك وتفضل حارب على الجبهة وما تنظر انت وببلاد الاغتراب وما تعلق بسخفاتك كيف بعدنا عايشين وعم نتنفس".
 
 



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