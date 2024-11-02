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فنون ومشاهير
البرنامج العربي الأكثر جرأة.. استبدال ريتا حرب بهيلدا خليفة!؟
Lebanon 24
02-11-2024
|
04:30
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في الفترة الأحيرة، تردد إسم الإعلامية هيلدا خليفة في أكثر من مشروع جديد، وقيل انها ستقدم الموسم الثالث من برنامج "قسمة ونصيب" الذي بدأته المذيعة والممثلة ريتا حرب في موسميه الأول والثاني خلال الفترة الماضية.
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موسم جديد
قبل أيام بدأت التحضيرات الأولى للموسم الثالث من البرنامج الواقعي قسمة ونصيب، والذي يعرض عبر منصة اليوتيوب إذ بدأ عرض الموسم الثاني من البرنامج قبل أيام. والبرنامج الذي حقق ملايين المشاهدات عبر قناته الخاصة على اليوتيوب تتولى تقديمه ريتا حرب التي شاركت بموسمه الأول بتجربة جريئة ومختلفة عما سبق وقدمته ريتا بمسيرتها المهنية.
ورغم تعاقد ريتا على الموسم الجديد إلا أن هناك بعض الأخبار التي ترددت مؤخراً عن وجود هيلدا خليفة ضمن البرنامج؛ وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق حيث أن هيلدا لديها أكثر من مشروع جديد مؤجل منها تقديم حفل توزيع جوائز الموريكس دور والموسم الجديد من برنامج ستار أكاديمي والذي تأجل بسبب الظروف الراهنة في بيروت.
حالة مختلفة
وأثار برنامج قسمة ونصيب جدلاً واسعاً فور عرضه لفكرته الجريئة التي تدور حول عشرة متسابقين من الشباب من مختلف الدول العربية يتنافسون على الحصول على لقب الثنائي الأفضل " بجزيرة الحب ".
وكانت ريتا حرب قد أكّدت بتصريحاتها أن البرنامج حقق نجاحاً غير مسبوق رغم أنه قسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض، إلا أنه يمكن اعتبار البرنامج الأول من دون منازع بعد تحقيقه لنسب المشاهدة العالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.(نواعم)
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