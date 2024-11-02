Advertisement

فنون ومشاهير

يعود لفنان راحل شهير جدّاً.. العدوّ الإسرائيليّ استهدف منزلاً في حارة حريك

Lebanon 24
02-11-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1272294-638661501371819136.jpg
Doc-P-1272294-638661501371819136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعاد الممثل والكاتب المسرحي زياد عيتاني نشر صورة لتحذير إسرائيليّ لسكان الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
 
 
وأوضح عيتاني أنّ المبنى الذي استهدفه العدوّ الإسرائيليّ هو منزل عائلته، وقال: "بيت جدي بيت العيلة والذكريات الحلوة بحارة حريك".
 
 
وأضاف عيتاني: هكذا، بطرفة عين قرر برابرة العصر وهمج الارض القضاء على مبنى تم تشييده منتصف سبعينيات القرن الماضي 
انذر افيخاي السمج سكان المبنى القديم الخالي في حارة حريك لاخلائه قبل ان تسقط التكنولوجيا الاميركية على المبنى الذي يضم ذكريات واوراق وارشيف الفنان الذي عرفه لبنان بسلسلة اعمال خالدة ، اشهرها " الدنيا هيك " الذي عرض لسنوات في تلفزيون لبنان 
منزل جدي الفنان محمد شامل، حيث كبرنا على حكايته لنا، ونحن كاحفاد نفترش ارضية الصالون حوله، ونستمع الى حكايات مهرجانات بعلبك حيث كان مسؤولا، وقصص اروقة الاذاعة اللبنانية حيث كان مديرا، واسرار كواليس الدراما اللبنانية الاولى حيث كان كاتبا وممثلا.
لبيت العائلة هذا في حارة حريك الفة ، عرفها ادباء ومفكرون وفنانون عرب كانوا اول ما يقصدونه في لبنان فور وصولهم المطار منزل جدي صاحب العلاقات الفنية الواسعة 
والذي اختار هذا المنزل عمدا، كونه كان قريبا للمطار، كأنه اراد ان يكون دليلا سياحيا لكل هولاء، بيده مفاتيح صندوق الفرجة المسمى بيروت.
بلحظة ، بومضة، يسقط صاروخ اميركي حديث الصنع على لوحتنا الجميلة العتيقة ، حيث المبنى العتيق ، المملوكة شققه من اولى عائلات الحارة العريقة، حيث لا مخازن ولا دهاليز، ولا مقاتلين، انها مجرد حكايات رواها محمد شامل قبل رحيله الى جميع اللبنانيين".
 
 
Advertisement
 
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2024-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:30 | 2024-11-02
05:00 | 2024-11-02
04:30 | 2024-11-02
04:00 | 2024-11-02
03:00 | 2024-11-02
02:00 | 2024-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24