يعود لفنان راحل شهير جدّاً.. العدوّ الإسرائيليّ استهدف منزلاً في حارة حريك

أعاد الممثل والكاتب المسرحي زياد عيتاني نشر صورة لتحذير إسرائيليّ لسكان الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وأوضح عيتاني أنّ المبنى الذي استهدفه العدوّ الإسرائيليّ هو منزل عائلته، وقال: "بيت جدي بيت العيلة والذكريات الحلوة بحارة حريك".

وأضاف عيتاني: هكذا، بطرفة عين قرر برابرة العصر وهمج الارض القضاء على مبنى تم تشييده منتصف سبعينيات القرن الماضي

انذر افيخاي السمج سكان المبنى القديم الخالي في حارة حريك لاخلائه قبل ان تسقط التكنولوجيا الاميركية على المبنى الذي يضم ذكريات واوراق وارشيف الفنان الذي عرفه لبنان بسلسلة اعمال خالدة ، اشهرها " الدنيا هيك " الذي عرض لسنوات في تلفزيون لبنان

منزل جدي الفنان محمد شامل، حيث كبرنا على حكايته لنا، ونحن كاحفاد نفترش ارضية الصالون حوله، ونستمع الى حكايات مهرجانات بعلبك حيث كان مسؤولا، وقصص اروقة الاذاعة اللبنانية حيث كان مديرا، واسرار كواليس الدراما اللبنانية الاولى حيث كان كاتبا وممثلا.

لبيت العائلة هذا في حارة حريك الفة ، عرفها ادباء ومفكرون وفنانون عرب كانوا اول ما يقصدونه في لبنان فور وصولهم المطار منزل جدي صاحب العلاقات الفنية الواسعة

والذي اختار هذا المنزل عمدا، كونه كان قريبا للمطار، كأنه اراد ان يكون دليلا سياحيا لكل هولاء، بيده مفاتيح صندوق الفرجة المسمى بيروت.

بلحظة ، بومضة، يسقط صاروخ اميركي حديث الصنع على لوحتنا الجميلة العتيقة ، حيث المبنى العتيق ، المملوكة شققه من اولى عائلات الحارة العريقة، حيث لا مخازن ولا دهاليز، ولا مقاتلين، انها مجرد حكايات رواها محمد شامل قبل رحيله الى جميع اللبنانيين".

بيت جدي بيت العيلة والذكريات الحلوة بحارة حريك pic.twitter.com/Wiscu6K61c — ziad itani (@ZiadItanioff) October 31, 2024 Advertisement