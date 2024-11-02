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فنون ومشاهير

الموت يؤلم الفنان الشهير بوالده.. من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
02-11-2024 | 09:15
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نعى الفنان السوري ميلاد يوسف عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي والده كريم يوسف في مكان إقامته في مدينة حمص، حيث تلقى التعازي من زملائه.
ونشر حسابات على موقع "فيسبوك" نعي الراحل: "انتقل إلى الأخدار السماوية كريم أفريم حنا القس يوسف، والد الفنان السوري ميلاد يوسف وهو من أهالي مدينة ديريك (المالكية) مسقط رأسه".
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