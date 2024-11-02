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فنون ومشاهير

فوز المخرجة الطرابلسية فرح قاسم بجائزتيّ مهرجان الجونة السينمائي للأفلام الوثائقية

Lebanon 24
02-11-2024 | 10:49
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فازت المخرجة الطرابلسية فرح قاسم بجائزتين: الاولى جائزة نجمة مهرجان الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي طويل ( مدته ٣ ساعات) والثانية NETPAC لأحسن فيلم آسيوي طويل، وذلك في مهرجان الجونة السينمائي في جمهورية مصر العربية بفوز فيلم "نحن في الداخل".
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والفيلم تدور أحداثه بعد 15 عامًا من الغياب، تعود فرح إلى طرابلس اللبنانية لتمكث مع والدها الكهل، فتلك فرصتها الأخيرة لتصبح جزءًا من عالمه، ويحاول الاثنان إيجاد لغة مشتركة لمحادثتهما الختامية.

واستغرق هذا العمل 7 سنوات قابلت خلالها فرح الكتيرين ممن عاصروا والدها الشاعر الطرابلسي مصطفى قاسم الذي كان احد أعمدة منتدى طرابلس الشعري.

وتوجهت الهيئات الفنية والثقافية في طرابلس بالتهنئة إلى المخرجة فرح بالقول: مبروك فرح قاسم، ومبروك سنتيا شقير (منتجة الفيلم) ومبروك لابنتنا نور (منتجة منفذة) ومبروك لشركة Road 2 Films التي أشرفت على تنفيذ هذا العمل.

 

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