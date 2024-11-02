بسبب الظروف الراهنة.. فنان لبناني شهير يتسأل: حدا عم يصير معه متلي؟

شارك الفنان كارلوس عازار مشاعر صراعه الداخلي بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، حيث نشر عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام صورة سوداء تعكس حالته النفسية.

وفي التعليق، كتب: "صرلي شهرين، عبالي احكي كتير أشياء بس مش عم فيي. فجأة بتضيع الكلمة وبتخونني الفكرة... فجأة ما بيعود يطلع صوتي... هيدا شي طبيعي؟ حدا عم يصير معه متلي؟". (lbc)

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