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فنون ومشاهير

بسبب الظروف الراهنة.. فنان لبناني شهير يتسأل: حدا عم يصير معه متلي؟

Lebanon 24
02-11-2024 | 11:25
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شارك الفنان كارلوس عازار مشاعر صراعه الداخلي بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، حيث نشر عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام صورة سوداء تعكس حالته النفسية.
وفي التعليق، كتب: "صرلي شهرين، عبالي احكي كتير أشياء بس مش عم فيي. فجأة بتضيع الكلمة وبتخونني الفكرة... فجأة ما بيعود يطلع صوتي... هيدا شي طبيعي؟ حدا عم يصير معه متلي؟". (lbc)
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