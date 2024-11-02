سينتيا صموئيل تساند بعلبك على طريقتها (صورة)

تضامنت الممثلة سينتيا صموئيل مع مدينة بعلبك التي ما زالت تتعرض للقصف الإسرائيلي عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام.

ونشرت صموئيل صورة أظهرت قلعة بعلبك من الداخل خلال مهرجانات بعلبك الدولية مع العبارة التالية: "شعبها. تاريخها. حضارتها. فنها. موسيقتها". (lbc)

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