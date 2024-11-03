دانييلا رحمة تتحدث للمرّة الأولى عن زفافها.. ماذا عن خوف ناصيف زيتون عليها؟

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تحدثت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة للمرة الأولى، عن تفاصيل حفل زفافها من الفنان السوري ناصيف زيتون.وقالت دانييلا خلال حلولها ضيفة مؤتمر "هي هب 2024" على مسرح "بيلبورد عربية" في الرياض، أنها أصبحت "مغرمة أكثر" فهي تشارك حياتها مع شخص آخر وتسير معه في طريق واحد.وأضافت: "هناك مسؤوليات أكبر، وبالنسبة لي بدأت أشعر أنني أخاف عليه أكثر، وهو أيضاً لديه نفس الشعور".تحضيرات حفل زفافها قالت إنها كانت سريعة وبسيطة ومقتصرة على العائلة وكانت مستمتعة بهذه الفترة، مشيرة إلى أنّ اختيارها فريق الزفاف كان من الأهم بالنسبة إليها، قائلة: "أردت أن يتواجد معي أناس تُشعرني بالارتياح، وأنني لن أتغير في يوم زفافي"، شاكرة خبير التجميل بسام فتوح الذي تولى مكياجها في يومها الكبير.