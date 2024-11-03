فنانة لبنانية تخضع لعملية جراحية.. وهكذا علّق الجمهور (صورة)

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تفاصيل عملية ديانا حداد الجراحيةفي تصريح مقتضب لجمهورها من أحد أصدقائها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، طمأنت ديانا حداد الجمهور، من خلال إعادة نشر "ستوريات" أصدقائها وجمهورها على صفحتها في منصة "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها أجرت عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح، وهي الآن في مرحلة النقاهة.وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رسالة ديانا، حيث أعرب العديد من المتابعين عن فرحتهم بسماع أخبار إيجابية عن حالتها، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة قريباً إلى أعمالها الفنية. (فوشيا)