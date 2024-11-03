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فنون ومشاهير
فنانة لبنانية تخضع لعملية جراحية.. وهكذا علّق الجمهور (صورة)
Lebanon 24
03-11-2024
|
07:29
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أجرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عملية جراحية بسيطة خلال الأيام الماضية، وأثارت حالتها الصحية اهتماماً واسعاً بين متابعيها وجمهورها، وبعد أن خضعت للإجراء الطبي، غادرت المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدت أنها بخير وتتماثل للشفاء بشكل طبيعي.
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تفاصيل عملية ديانا حداد الجراحية
في تصريح مقتضب لجمهورها من أحد أصدقائها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، طمأنت ديانا حداد الجمهور، من خلال إعادة نشر "ستوريات" أصدقائها وجمهورها على صفحتها في منصة "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها أجرت عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح، وهي الآن في مرحلة النقاهة.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رسالة ديانا، حيث أعرب العديد من المتابعين عن فرحتهم بسماع أخبار إيجابية عن حالتها، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة قريباً إلى أعمالها الفنية. (فوشيا)
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