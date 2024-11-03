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فنون ومشاهير

وسام بريدي في جواب مؤثر: لبنان يعيش فيّ (صورة)

Lebanon 24
03-11-2024 | 11:49
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في صورة تبعث المشاعر الجياشة، نشر مقدم البرامج وسام بريدي عبر صفحته على إنستغرام سؤالاً مع جوابه، عن لبنان الّذي يعيش في قلوب مواطنيه ومحبيه بخاصةٍ في الحرب القائمة ضدّ العدوان الإسرائلي.

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وجاء في الصورة: "هل تعيش في لبنان؟ لا، لبنان يعيش فيّ".

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lebanon 24
03/11/2024 21:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وسام بريدي

مقدم البرامج

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