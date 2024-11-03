مايا دياب ترقص وتغني في زفاف ابنة شقيقة صديقتها.. شاهدوا كيف بدت! (فيديو)

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ظهرت مايا دياب بغاية السعادة وهي تستمتع بوقتها إلى جانب دينا الشربيني التي استقبلتها بحرارة، وحرصت على التواجد إلى جانبها خلال هذه الفعالية المميزة على قلبها.كما عبرت دياب عن سعادتها بلقاء الفنانة روبي، إذ فوجئت بوصولها وحرصت على الاطمئنان على صحتها قبل التفاعل مع الأغاني، إذ رقصتا برفقة دينا على وقع أغنية "خطوة" للفنان مصطفى الحجاج.أدت مايا دياب خلال الحفل مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة التي أشعلت الأجواء بمشاركة دينا الشربيني وروبي اللتين ظهرتا في أكثر من فيديو وهما ترقصان على أنغام أغانيها التي أدتها حتى ساعات الصباح الأولى.وسيطرت العفوية على تصرفات مايا دياب خلال هذا الحفل، إذ ظهرت تتمايل على وقع أغنية "نمت ننه" للفنانة روبي، وأغنية "الغزالة رايقة" خلال جلوسها إلى جانب دينا الشربيني.علاقة صداقة مستمرة لمايا دياب ودينا الشربينيكانت الفنانة مايا دياب صرحت سابقًا أن علاقتها ودينا الشربيني تمتد لنحو 15 سنة، مؤكدة عمق الصداقة التي تجمع بينهما.وقالت: أنا ودينا مش فنانات وبس، إحنا أصدقاء، وصداقتنا فيها أخوة وقرب كتير، وهي البنت تستاهل كل الخير بالدنيا، والله يقدملها دايمًا الصحة والنجاح.مايا دياب ومناسبات أخرى في مصرمن جهة ثانية، أحيت الفنانة مايا دياب خلال تواجدها في مصر هذا الأسبوع حفل زفاف ابنة الإعلامية بسمة وهبي إلى جانب الفنان محمد، وتوسطت مصطفى قمر وحسن الرداد في حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين. (فوشيا)