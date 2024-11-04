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فنون ومشاهير
وفاة فنان شهير عن عمر 91 عاماً.. من هو؟
Lebanon 24
04-11-2024
|
07:35
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توفي كوينسي جونز، أيقونة الموسيقى الأميركية، يوم أمس الأحد عن عمر يناهز 91 عاماً ولك وفق ما أعلن مدير العلاقات العامة الخاص به.
وكان كوينسي جونز، المعروف باسم "كيو"، صاحب بصمة كبيرة جدا على الساحة الموسيقية الأميركية من خلال تعاونه مع قائمة كبيرة من الفنانين بدءا من كاونت بيسي إلى فرانك سيناترا، ومنح موسيقى البوب ثوبا جديدا من خلال تعاونه مع مايكل جاكسون.
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لم يترك جونز شيئا إلا وخاض غماره خلال مسيرته الموسيقية التي استمرت لأكثر من 65 عاما، إذ عزف البوق وقاد فرق موسيقية وعمل موزعا وملحنا ومنتجا، ما ساعده على حصد 27 جائزة من جوائز جرامي.
وعمل جونز على إصدار تسجيلات لعظماء موسيقى الجاز مثل مايلز ديفيس وأنتج أغاني لسيناترا وجمع النجوم الذين سجلوا أغنية "وي آر ذا وورلد" أو (نحن العالم) في إطار حملة لجمع التبرعات عام 1985، وهي الأغنية الأكثر نجاحا في عصرها.
وكان جونز أيضا مؤلفا غزير الإنتاج لموسيقى الأفلام وشارك في إنتاج فيلم "ذا كلر بيربل" أو (اللون القرمزي )، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني الكوميدي "ذا فريش برينس أوف بيل إير" أو (أمير بيل إير الجديد) في التسعينيات، والذي كان بمثابة انطلاقة لمسيرة الممثل ويل سميث المهنية.
المصدر: LBC
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