"نحن هنا لن نترك الساح ولن نسقط السلاح".. ممثلة لبنانية شهيرة تستذكر السيد (صورة)

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شاركت الممثلة آية طيبا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس غضبها واستياءها من العدوان الاسرائيلي على لبنان.وفي التفاصيل، أعادت آية طيبا مشاركة مقطع فيديو نشرته صفحةعلى منصة انستغرام حول دخول الجيش الإسرائيلي إلى منزل الشابة جوليا علي في الخيام.وعلّقت آيا طيبا على مقطع الفيديو برسالة باللغة الانكليزية مفادها: "إنها المخلوقات المنحطة التي تعاني من اضطرابات عقلية".كذلك، نشرت آية طيبا مقطع فيديو تضمن كلمات الشهيد السيد حسن نصرالله، جاء فيه: "نحن هنا... لن نترك الساح ولن نسقط السلاح دفاعًا عن لبنان". (LBC)