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فنون ومشاهير

بصور رومانسيّة... هكذا عايدت ملكة جمال لبنان السابقة زوجها

Lebanon 24
04-11-2024 | 09:12
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عايدت ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو زوجها بمناسبة عيد زواجهما.
 
 
ونشرت حلو مجموعة من الصور الرومانسيّة برفقة زوجها على خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
 
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وعلّقت بيرلا على الصور بالقول: "عيد سعيد يا حبيبي". (رصد لبنان 24)
 
 
 
 
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بيرلا حلو

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