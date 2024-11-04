بصور رومانسيّة... هكذا عايدت ملكة جمال لبنان السابقة زوجها

عايدت ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو زوجها بمناسبة عيد زواجهما.

ونشرت حلو مجموعة من الصور الرومانسيّة برفقة زوجها على خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".

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وعلّقت بيرلا على الصور بالقول: "عيد سعيد يا حبيبي". (رصد لبنان 24)