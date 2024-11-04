Advertisement

فنون ومشاهير

إسطنبولي حقق جائزة لجنة التحكيم في المهرجان الدولي للسينما في تونس

Lebanon 24
04-11-2024 | 11:03
A-
A+
Doc-P-1273194-638663403700928475.png
Doc-P-1273194-638663403700928475.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختتمت تونس فعاليات الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للسينما في الصحراء، حيث حصد الممثل والمخرج اللبناني قاسم إسطنبولي جائزة لجنة التحكيم عن فيلمه الوثائقي "صوب الضوء".
 
يتناول الفيلم عملية إعادة ترميم سينما "أمبير" في مدينة طرابلس، التي أُغلقت لمدة 30 عاماً وأصبحت اليوم "المسرح الوطني اللبناني"، بفضل مبادرة جمعية "تيرو" للفنون. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحراك الثقافي والمسرحي في المدينة وتمكين الشباب من تطوير مهاراتهم الفنية.
Advertisement

سعى المهرجان، الذي شهد مشاركة 15 دولة، إلى تعزيز التعريف بالجوانب السياحية والثقافية لتونس، بالإضافة إلى تأسيس ثقافة سينمائية متقدمة. ترأست لجنة التحكيم، برئاسة صالح الجدي، وأعلنت عن نتائج المسابقة الرسمية بعد تقييم 22 فيلماً.

وجاءت نتائج المهرجان كالتالي:

جائزة وردة الرمال الذهبية: "Hum Awaaz" للمخرجة زينب يونس (باكستان).
جائزة وردة الرمال الفضية: "حواء" للمخرجة هالة البرقاوي (تونس).
جائزة وردة الرمال البرونزية: "21 سبتمبر" للمخرج رحمان بورهاني (إيران).
جائزة لجنة التحكيم: "صوب الضوء" لقاسم إسطنبولي (لبنان).
تنويه خاص: "ليلة بيضاء" للمخرج عصام تعشيت (الجزائر).
وفي تصريح له، أكد إسطنبولي على أهمية المهرجان كمنصة للتعبير الفني، مشيراً إلى دوره في بناء جسور التعاون بين صناع السينما من مختلف الدول وتعزيز التبادل الثقافي. (الوكالة الوطنية للإعلام)

فنون ومشاهير

أفراح ومناسبات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:16 | 2024-11-04
09:12 | 2024-11-04
08:20 | 2024-11-04
07:35 | 2024-11-04
05:30 | 2024-11-04
04:15 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24