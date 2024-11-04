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فنون ومشاهير
إسطنبولي حقق جائزة لجنة التحكيم في المهرجان الدولي للسينما في تونس
Lebanon 24
04-11-2024
|
11:03
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اختتمت تونس فعاليات الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للسينما في الصحراء، حيث حصد الممثل والمخرج اللبناني قاسم إسطنبولي جائزة لجنة التحكيم عن فيلمه الوثائقي "صوب الضوء".
يتناول الفيلم عملية إعادة ترميم سينما "أمبير" في مدينة طرابلس، التي أُغلقت لمدة 30 عاماً وأصبحت اليوم "المسرح الوطني اللبناني"، بفضل مبادرة جمعية "تيرو" للفنون. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحراك الثقافي والمسرحي في المدينة وتمكين الشباب من تطوير مهاراتهم الفنية.
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سعى المهرجان، الذي شهد مشاركة 15 دولة، إلى تعزيز التعريف بالجوانب السياحية والثقافية لتونس، بالإضافة إلى تأسيس ثقافة سينمائية متقدمة. ترأست لجنة التحكيم، برئاسة صالح الجدي، وأعلنت عن نتائج المسابقة الرسمية بعد تقييم 22 فيلماً.
وجاءت نتائج المهرجان كالتالي:
جائزة وردة الرمال الذهبية: "Hum Awaaz" للمخرجة زينب يونس (باكستان).
جائزة وردة الرمال الفضية: "حواء" للمخرجة هالة البرقاوي (تونس).
جائزة وردة الرمال البرونزية: "21 سبتمبر" للمخرج رحمان بورهاني (إيران).
جائزة لجنة التحكيم: "صوب الضوء" لقاسم إسطنبولي (لبنان).
تنويه خاص: "ليلة بيضاء" للمخرج عصام تعشيت (الجزائر).
وفي تصريح له، أكد إسطنبولي على أهمية المهرجان كمنصة للتعبير الفني، مشيراً إلى دوره في بناء جسور التعاون بين صناع السينما من مختلف الدول وتعزيز التبادل الثقافي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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