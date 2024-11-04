"بحاول أتمالك نفسي".. منى زكي تتأثر وتبكي متحدثةً عن فترات الاكتئاب بسبب انتقادات الجمهور (فيديو)

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تأثرت الفنانة منى زكي وبكت عندما تذكرت كيف دعمها المحبون في الفترات التي تعرضت لها لانتقادات وعاشت فيها اكتئاباً، أثناء الجلسة النقاشية حول "المرأة في صناعة السينما" ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي.وتحدثت منى زكي خلال الجلسة عن مساندة الوسط الفني لها أثناء مرورها بأزمات وفترات اكتئاب، حيث قالت باكية: "كانت مساندة كبيرة أوي من الوسط ليا ومن هنا شكراً من هنا لمليون مرة".ورداً على سؤال الفنانة بشرى لها حول كيفية تعاملها مع الهجوم الذي تتعرض له ومع مواقف أخرى، قالت منى زكي: "بيبقى فيه انهيار طبعاً في الأول، وبعدها بحاول أتمالك نفسي وأقول أنا عندي حاجات في حياتي وأهداف أهم من أي حد عايز يكسرني". وأكملت: "بقعد في البيت بالأربع والخمس سنين، وهذا حصل بالفعل، ودي من أقسى اللحظات من الهجوم هي جلوسك في المنزل مضطرة، وتشمل مراحل كتير الاكتئاب ثم الانهيار ثم محاولة استيعاب وجود أشياء في الدنيا غير هذا الشيء، وبتحاولي تتفاعلي مع أمور أخرى وأعتقد أن هذا ما يخفف عنك".وأضافت منى: "أنا بالنسبالي من نعم ربنا الكبيرة عليّ هي أسرتي زوجي وأبنائي، هما بالنسبالي نظام الدعم الخاص بيا، ودا اللي بيخرجني من أي إنكسار أو ضياع، هما شيء أساسي بالنسبالي، هما اللي بيحسسوني أن في دنيا تانية وأهداف تانية في الحياة مهمة جداً غير أهداف شغلي". واستطردت: "شغلتي دي علمتني أبقى إنسانة أكثر، كبريائي ينزل أكثر، لأن اللحظات اللي بنمر بيها أنتِ فوق في السما وبعدين أنتي تحت في الأرض دي بتعلمك".كما تحدثت منى زكي عن فيلم "الست"، السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم ومدى تأثرها بهذه الشخصية، حيث قالت: "اتعلمت بشكل مش عادي حاجات كتير أوي في الفيلم ده ولغاية دلوقتي أنا جوايا مش عايزة ولا قادرة أسيب جوايا حاسه إني بصحى من النوم مع إني مخلصة من 10 أيام تقريباً بقول أنا نسيت أذاكر كذا لثومة، أنا نسيت أحفظ وأقول لنفسي إنتي خلصتي".وتابعت منى زكي: "كل يوم بحاول أفكر نفسي إني خلصت، في شخصيات بتأثر فيكي مش شرط تجيب اكتئاب بس فكرة إنك مش عايزة تسيبيها ومش عارفة ترجعي لنفسك أوي بتبقي مزنوقة في النص". وأضافت: "السر في كدا قوة الشخصية، استمراريتها، وطبعاً حاجة من عند ربنا الموهبة الجبارة".تُجسد منى زكي في فيلم "الست" شخصية أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ومن إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وصندوق بج تايم وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير، وقد استعانوا بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.ومن ناحية أخرى، اختارت نقابة السينمائيين المصرية فيلم "رحلة 404" لمنى زكي، ليمثل مصر في المشاركة في الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومنهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم، نورا شعيشع، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة. (سيدتي)