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فنون ومشاهير
إلغاء حفل نانسي عجرم في الكويت.. ما السبب؟
Lebanon 24
05-11-2024
|
02:39
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بعد نحو شهر على الإعلان عن حفل غنائي ضخم يجمع الفنانة نانسي عجرم والفنان المصري أحمد سعد والشاب خالد في الكويت ضمن فعاليات مهرجان RoadRush ، يبدو أن هناك قراراً مفاجئاً بشأن الحفل.
فقد كان من المنتظر أن تحيي عجرم حفلها الغنائي المقبل بالكويت ضمن فعاليات مهرجان Road Rush بتاريخ 29 تشرين الثاني؛ إذ أعلنت الجهة المنظمة للحفل عن أضخم حدث فني تشهده الكويت من خلال هذا الحفل، ولكن علمت "نواعم" أن هناك إتجاه لإلغاء الحفل تماماً بعد الظروف التي يمر بها لبنان بالفترة الحالية حيث أن نانسي أجّلت كافة أنشطتها الفنية بجدول الحفلات الغنائية الخاصة بها لحين إستقرار الأوضاع في بيروت، وأن تواجدها سيقتصر على حفلات الزفاف التي إرتبطت بها قبل فترة خاصة أنها لا يمكنها الإعتذار عنها أو تأجيلها.
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كما أجلت نانسي طرح أغنيتها الجديدة أيضاً والتي كان من المقرر أن تقوم بإصدارها خلال الفترة الماضية وفقًا لما صرحت به قبل فترة.
وأطلت نانسي قبل أيام في حفل زفاف خاص بالدوحة، ليكون أول ظهور لها بعد فترة توقّف بسبب الأوضاع في بيروت ،وقدمت أغنية خاصة للعروسين من كلمات منير بوعساف وألحان هشام بولوس وتوزيع باسم رزق .(نواعم)
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