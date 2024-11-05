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فنون ومشاهير

شقراء وبملامج أوروبية.. ابنة شقيق الفنان كاظم الساهر تلفت الأنظار برفقة عمها (صورة)

Lebanon 24
05-11-2024 | 03:11
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نشرت ندى الساهر إبنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر صورة جديدة  عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق انستغرام.

وأطلت ندى في الصورة برفقة عمها الفنان كاظم الساهر.
 
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وكان الجمهور العربي تعرّف إلى ندى الساهر في عام 2021 حين أطلّت للمرّة الأولى مع الفنان العراقي، وعلّقت على ظهورها معه بقولها: "توقعت أن تنتشر هذه الصور بشكل واسع وأن يتم تداولها من خلال الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. والسبب أن عمّي كاظم فنان يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة في العالم العربي وخارجه. والصور التي جمعتني معه التُقطت قبل سنتين في إسبانيا". وأبدت ندى فخرها بكون كاظم الساهر عمّها، وعلّقت على ذلك قائلةً: "فخر لي أن أكون ابنة أخيه، والناس عرفتني من خلال قرابتي له"

ولفتت ندى الأنظار بجمالها الأوروبي وعينيها الزرقاوتين.



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