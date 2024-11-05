برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)

تواصل الإعلامية في قناة mtv نبيلة عواد الاحتفال بزفافها من سيف دياب عضو مجلس ادارة النادي الرياضي ونجل النائب السابق سليم دياب.



ونشرت نبيلة صورا عبر خاصية "الستوري" برفقة زوجها والنائبة بولا يعقوبيان التي أطلت أيضا برفقة زوجها المصرفي وهبة تماري الذي يمتلك خبرة في التجارة الدولية وإدارة الثروات لأكثر من 35 عاما، وذلك في إطلالة نادرة له.

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ويبدو ان يعقوبيان كانت تحتفل بزفاف عواد، حيث ظهر قالب حلوى عليه صورة العروسين.



وكانت عواد نشرت قبل أيام صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، كاشفة من خلالها عن زواجها من دياب وعلّقت عليها بالقول: "في خضم الحرب اخترنا الحب، السيد والسيدة دياب".



