هل تزوجت منة شلبي بالسرّ؟!

نفت النجمة المصرية منة شلبي، شائعات زواجها التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

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ولفتت أنها لا تهتم بهذه الشائعات ولا ترد عليها، مؤكدة أنها عندما تقرر الزواج ستعلن الخبر ولن تخفيه عن جمهورها.وقالت منة شلبي: (أنا مش برد على حاجة، يعني أنا مش عارفة فيه حد عنده خيال كده خاص بيا، أنا لوحدي لما بيلاقيني مبعملش أفلام بيقرر يطلعلي حاجة ملهاش أي تلاتين لازمة أنا بشكره على اهتمامه غير الموفق...أنا مش هتجوز في السر أبدا مفيش أي داعي لكده". (البوابة)