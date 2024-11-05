Advertisement

فنون ومشاهير

هل تزوجت منة شلبي بالسرّ؟!

Lebanon 24
05-11-2024 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1273547-638664074588371083.png
Doc-P-1273547-638664074588371083.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت النجمة المصرية منة شلبي، شائعات زواجها التي انتشرت خلال الفترة الماضية.
 
 
ولفتت أنها لا تهتم بهذه الشائعات ولا ترد عليها، مؤكدة أنها عندما تقرر الزواج ستعلن الخبر ولن تخفيه عن جمهورها.
Advertisement

وقالت منة شلبي: (أنا مش برد على حاجة، يعني أنا مش عارفة فيه حد عنده خيال كده خاص بيا، أنا لوحدي لما بيلاقيني مبعملش أفلام بيقرر يطلعلي حاجة ملهاش أي تلاتين لازمة أنا بشكره على اهتمامه غير الموفق...أنا مش هتجوز في السر أبدا مفيش أي داعي لكده". (البوابة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:19 | 2024-11-05
03:33 | 2024-11-05
03:11 | 2024-11-05
02:39 | 2024-11-05
02:30 | 2024-11-05
01:42 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24