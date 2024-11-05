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فنون ومشاهير
بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري
Lebanon 24
05-11-2024
|
09:15
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نشرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري صورة جديدة لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
وبدت بشارة بغاية الجمال في آخر إطلالة لها. (رصد لبنان 24)
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