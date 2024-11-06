تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)

نشرت الممثلة ماغي بو غصن صوراً جديدة عبر حسابها على تطبيق إنستغرام.



وأطلت ماغي بتوب باللون الأسود وتنورة بطبعة جلد النمر وذلك خلال مشاركتها في إحدى المقابلات.

وكشفت ماغي خلال المقابلة أنها أصرت على الزواج بعمر الـ18 بعد وقوعها في الحب، حيث أصرت على إتمام زواجهما سرًا، ضاربةً نصائح عائلتها عرض الحائط.



وأوضحت أنه كان الحب الأول في حياتها، قائلة: "كانت تجربتي الأولى في التعرف على شاب والدخول في علاقة عاطفية. أحببته وأحبني، لكن عارضني أهلي بشدة. في ذلك الوقت، كنت شابة صغيرة وأعتقدت أنني أعرف أكثر من الجميع".



واستمر زواج ماغي 10 أشهر فقط، إذ كانت تجربة صعبة في حياتها ومليئة بالمشاكل والصعوبات، وقالت: "كنت في الثامنة عشرة من عمري حين اتخذت قراري بالزواج في السر، وكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة في حياتي. استمر الزواج لمدة 10 أشهر كانت مليئة بالصعوبات، لكنني أذكره دائمًا في دعواتي وصلواتي، فهو الآن في دار الحق".



ونصحت ماغي جمهورها بالاستماع لنصائح عائلاتهم؛ لأنهم يمتلكون الخبرة التي تخولهم لإرشادهم إلى الطريق الصحيح.



أما عن زواجها الثاني من المنتج جمال سنان، فسلطت ماغي الضوء على اختلاف الأديان فيما بينهما، فهي مسيحية وزوجها مسلم، مشددةً على أن ذلك لم يؤثر على علاقتهما أو على أسرتهما.



وقالت: "قبل أن أتعرف على جمال، لم نكن نعرف التفرقة بين الأديان. هناك أشخاص نعرفهم منذ سنوات ولا نعرف دينهم. نحن بشر، نحن إخوة. أنا مسيحية وزوجي مسلم، ونتفق على القيم المشتركة التي تجمعنا مثل الوصايا العشر في الدين المسيحي وما يقابلها في القرآن".



واعترفت ماغي أنها لم تلاحظ الفرق بين الدين المسيحي والمسلم، كما أنها وعائلتها يحتفلون بجميع الأعياد معًا، مُضيفةً: "ثمرة زواجنا هما ولد وبنت، لا يقبلون الطائفية أو العنصرية، وزواجنا استمر 20 سنة وليس بالأمس".(البوابة)













