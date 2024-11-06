ممثلة لبنانية لنصرالله: سنقيم لك في كل أرض أربعين (صورة)

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نشرت الممثلة آية طيبا أمس، عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، منشورا في الذكرى الأربعين لاستشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.وفي التفاصيل، شاركت آية طيبا صورة بخلفية سوداء لرسم توضيحي وتجريدي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكتبت: "سنقيم لك في كل أرض أربعين... كل هذا الثقل الذي نعيشه، كان يحمله سماحته لوحده صابرًا محتسبًا مؤمنًا مبتسمًا".وشاركت آية طيبا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس غضبها واستياءها من العدوان الاسرائيلي على لبنان وعلّقت على صورة بخلفية سوداء: "يلا خلونا نتفرج ع يلي عم بيصير بالداخل الاسرائيلي مع بوشار". (lbc)